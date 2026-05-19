Battaglia? Una brava persona ma la fotocopia del fallimento di Reggio | Donzelli lancia Cannizzaro
Durante un intervento pubblico in piazza Camagna, un politico ha espresso solidarietà personale a una figura locale, coinvolta in recenti polemiche. La dichiarazione è stata accompagnata da un commento che ha definito questa persona come una “brava persona”, ma anche come “la fotocopia del fallimento di Reggio”. La frase ha suscitato reazioni e si inserisce in un contesto di confronti politici e tensioni che coinvolgono diverse figure sulla scena locale.
“Solidarietà personale a Giuseppe Battaglia”. È una dichiarazione destinata a lasciare il segno nel dibattito politico reggino quella pronunciata da Giovanni Donzelli dal palco di piazza Camagna. Il responsabile nazionale organizzazione di Fratelli d’Italia, pur definendo l’avversario del. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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