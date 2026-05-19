Claudio Amendola è tornato in prima serata su Canale 5 con I Cesaroni, ecco chi ha vinto la battaglia degli ascolti tv ieri sera Gli ascolti tv di ieri sera, lunedì 18 maggio 2026, vedono lo scontro fra diversi programmi di punta: su Rai 1 è tornato Alberto Angela con una nuova puntata di Uli. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Ascolti tv ieri sera, lunedì 18 maggio 2026, da Ulisse con puntata su Lucrezia Borgia a I Cesaroni a La Torre di Babele

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