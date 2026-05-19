Andy Roddick analizza Jannik Sinner | Ingiocabile e con numeri folli ma c’è una variabile
Jannik Sinner sta attirando l’attenzione nel mondo del tennis grazie alle sue prestazioni. Recentemente ha vinto gli Internazionali d’Italia, una tappa importante nel circuito. Andy Roddick ha commentato le sue caratteristiche tecniche, definendolo “ingiocabile” e con “numeri folli”. Tuttavia, ha anche sottolineato che c’è una variabile ancora da considerare. Sinner si conferma tra i protagonisti emergenti di questa stagione e continua a fare notizia per i risultati ottenuti.
Jannik Sinner continua a riscrivere la storia del tennis. Il trionfo agli Internazionali d’Italia 2026 ha consegnato al numero uno del mondo un posto speciale anche nell’immaginario sportivo italiano: dopo cinquant’anni, infatti, un azzurro è tornato a vincere sulla terra rossa del Foro Italico, raccogliendo idealmente il testimone di Adriano Panatta. Ma il successo di Roma è soltanto l’ennesimo tassello di una stagione che sta assumendo contorni irripetibili. Con il titolo conquistato nella capitale, Sinner ha centrato il sesto Masters 1000 consecutivo, impresa mai riuscita a nessuno, dopo i trionfi di Parigi, Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid e appunto Roma. 🔗 Leggi su Oasport.it
Jannik Sinner championship speech | 2026 Miami
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Andy Roddick impressionato da Jannik Sinner: “Riesce sempre a migliorare, anche quando i numeri sono già incredibili”
Leggi anche: Andy Roddick: “La forma recente di Jannik Sinner è semplicemente straordinaria.”
Andy Roddick, ex numero 1 del mondo, ha elogiato Jannik Sinner per come abbia assimilato elementi dai migliori. I SUOI PARALLELI facebook
Andy Roddick’s take On Vondrousova’s case reddit
Andy Roddick analizza Jannik Sinner: Ingiocabile e con numeri folli, ma c’è una variabileJannik Sinner continua a riscrivere la storia del tennis. Il trionfo agli Internazionali d’Italia 2026 ha consegnato al numero uno del mondo un posto ... oasport.it
Perché Andy Roddick definisce Sinner un 'algoritmo' in continua evoluzioneAndy Roddick sintetizza la sorprendente crescita di Jannik Sinner e spiega come il numero 1 del mondo abbia ampliato armi e strategie per diventare più completo ... notizie.it