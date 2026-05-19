Andy Roddick analizza Jannik Sinner | Ingiocabile e con numeri folli ma c’è una variabile

Jannik Sinner sta attirando l’attenzione nel mondo del tennis grazie alle sue prestazioni. Recentemente ha vinto gli Internazionali d’Italia, una tappa importante nel circuito. Andy Roddick ha commentato le sue caratteristiche tecniche, definendolo “ingiocabile” e con “numeri folli”. Tuttavia, ha anche sottolineato che c’è una variabile ancora da considerare. Sinner si conferma tra i protagonisti emergenti di questa stagione e continua a fare notizia per i risultati ottenuti.

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