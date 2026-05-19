È deceduto Franco Guglielmotti, figura di rilievo per Confindustria Salerno. Nel corso di trent’anni, ha contribuito alla crescita delle infrastrutture locali attraverso il suo impegno nel settore. La sua attività giornalistica si è intrecciata con ruoli manageriali, influenzando il panorama economico e industriale della zona. La sua scomparsa segna la fine di un’epoca per l’associazione e per chi lo ha conosciuto e collaborato con lui nel tempo.

? Domande chiave Come ha influenzato lo sviluppo delle infrastrutture locali in trent'anni?. Quali sono stati i legami tra la sua attività giornalistica e manageriale?. Chi potrà garantire la continuità della linea associativa dopo la sua scomparsa?. Perché la sua figura era fondamentale per i presidenti di Confindustria?.? In Breve Decennio di servizio come vicepresidente di Federmanager nel settore risorse umane.. Collaborazione trentennale con il presidente Giuseppe Amato per Confindustria Salerno.. Attività professionale svolta anche come giornalista per il settore dell'informazione.. Monitoraggio trentennale delle nuove infrastrutture e realtà produttive della provincia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio a Franco Guglielmotti: fine di un’era per Confindustria Salerno

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