WD My Passport 1TB | guida acquisto e test prestazioni 2026

Nel 2026, viene presentata una guida dedicata all’acquisto e ai test delle prestazioni del disco esterno WD My Passport da 1TB. Il testo include una nota di trasparenza che informa della presenza di link di affiliazione e della possibilità di ricevere una commissione senza costi aggiuntivi per l’utente. La guida si concentra sulle caratteristiche tecniche, sui risultati ottenuti durante i test e sulle modalità di utilizzo del dispositivo.

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