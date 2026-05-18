USA inchiesta ufficiale sui biolaboratori pericolosi finanziati da Biden

La direttrice dell’Intelligence Nazionale ha annunciato l’avvio di un’indagine ufficiale sui biolaboratori all’estero, finanziati dagli Stati Uniti negli ultimi decenni. L’indagine si concentra sui laboratori sospettati di svolgere attività potenzialmente pericolose, con l’obiettivo di fare chiarezza sui finanziamenti e sulle operazioni condotte in diverse nazioni. La decisione arriva dopo un’analisi delle attività di tali strutture e delle implicazioni che potrebbero derivarne. La questione è al centro dell’attenzione pubblica e politica.

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La direttrice dell’Intelligence Nazionale americana Tulsi Gabbard ha disposto un’ inchiesta sui biolaboratori all’estero, che Washington ha finanziato nel corso di decenni. Si tratta di più di 120 impianti in diversi Paesi del mondo: in Ucraina ve ne sarebbero addirittura una quarantina. Lo scopo dell’indagine. L’ordine di indagare è giunto dopo una disamina durata mesi sui materiali e sui file al riguardo, nel quadro dello sforzo del governo per mettere fine agli esperimenti potenzialmente pericolosi. A maggio 2025 Trump aveva emesso un ordine esecutivo per terminare tutti i finanziamenti federali alle cosiddette ricerche sull’arricchimento delle funzioni dei virus, effettuate in impianti situati all’estero, quindi senza un’adeguata supervisione delle autorità americane. 🔗 Leggi su Follow.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento USA: inchiesta sul controllo cinese sui minerali critici mondiali? Domande chiave Come può l'Occidente proteggere la transizione ecologica dal monopolio cinese? Perché le infrastrutture promesse in Congo non sono... Trump usa l’IA contro i Democratici: meme satirici su Biden e Obama? Punti chiave Come può un'immagine generata dall'IA alimentare la teoria del governo ombra? Quali dettagli grafici nel meme colpiscono direttamente...