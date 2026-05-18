Ulisse il piacere della scoperta | le anticipazioni del programma di Alberto Angela su Rai 1

Da tpi.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ulisse – Il piacere della scoperta è il programma condotto da Alberto Angela che torna su Rai 1. Appuntamento in prima serata questa sera, lunedì 18 maggio 2026, ore 21.30. Di seguito le anticipazioni della puntata di oggi. È Lucrezia Borgia, assassina, avvelenatrice, figlia e sorella incestuosa, la protagonista del terzo appuntamento di “Ulisse, il piacere della scoperta”. Nata dal cardinale Rodrigo, divenuto poi papa Alessandro VI, sorella di Cesare Borgia, Lucrezia è stata una grande protagonista del Rinascimento. Cosa c’è di vero nelle tante vicende che l’hanno messa in cattiva luce? Alberto Angela cercherà di rispondere ripercorrendo la vicenda della donna che fu forte, intraprendente, padrona del proprio destino al di là delle apparenze. 🔗 Leggi su Tpi.it

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