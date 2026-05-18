Quando un rossetto misura la crisi economica | il nostro test a Bergamo

Durante periodi di difficoltà economiche, alcune persone tendono a ridurre le spese più grandi, preferendo invece acquistare piccoli oggetti di lusso a prezzi accessibili, come un rossetto di marca. A Bergamo è stato condotto un test per osservare questo comportamento, chiamato effetto lipstick. Il fenomeno si verifica quando, in momenti di crisi, si privilegiano acquisti di beni di bellezza o di moda che rappresentano un investimento simbolico, anche se di valore contenuto.

Bergamo. L’effetto lipstick è quel curioso fenomeno economico, per cui durante periodi di crisi economica, si mettono da parte spese ingenti, dando priorità a piccoli beni di lusso a prezzo accessibile, come ad esempio un bel rossetto firmato Chanel. Ma perché questo accade? C’è un qualche fenomeno psicologico dietro? Cosa spinge, le donne soprattutto, a tralasciare grandi spese di lusso come possono essere le vacanze, per non rinunciare però all’ultimo prodotto cosmetico di tendenza? È più uno status Quo, un qualcosa per gratificare il proprio animo, nonostante i difficili periodi che stiamo affrontando? Si è voluto provare a rispondere a queste domande, addentrandosi all’interno di alcune principali profumerie di Bergamo, per capire se effettivamente questa teoria fosse riscontrabile oppure no. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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