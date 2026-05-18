Partita IVA all’estero | come dedurre vitto e alloggio senza rischi

Da ameve.eu 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Quando si lavora con partita IVA all’estero, è importante sapere come dedurre le spese di vitto e alloggio senza incorrere in problemi fiscali. Per farlo, bisogna rispettare i limiti percentuali stabiliti dalla normativa e conservare i documenti necessari, come le ricevute estere, anche in assenza di carta di credito. La procedura prevede di presentare correttamente le ricevute e di verificare i limiti di deducibilità, per evitare sanzioni o contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.

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? Punti chiave Come dedurre il 100% delle spese senza superare i limiti percentuali?. Quali documenti servono per validare una ricevuta estera senza carta di credito?. Perché le spese del weekend rischiano di causare un accertamento fiscale?. Come recuperare l'IVA pagata in un altro Paese dell'Unione Europea?.? In Breve Deduzione vitto e alloggio limitata al 75% con tetto massimo del 2% sui compensi.. Rimborso analitico totale possibile se spese sono riaddebitate direttamente in fattura al cliente.. DL 842025 distingue tra pagamenti tracciabili in Italia e spese sostenute all'estero.. Rimborso IVA UE gestibile tramite procedura telematica dell'Agenzia delle Entrate. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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