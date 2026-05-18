PALINSESTI 24-30 MAGGIO 2026 | RAI1 SI BUTTA SU PARIGI CANALE 5 SCHIERA L’EREDE
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Palinsesti Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7 Cinema dal 24 al 30 maggio 2026. Rai1 D: Cercasi Tata Disperatamente 1ªTv L: Ulisse: Parigi nascosta (44) M: Pare Parecchio Parigi M: Il Commissario Montalbano R G: Permette? Alberto Sordi R V: Con il Cuore: Nel Nome di Francesco S: I Migliori Anni dell’Estate R Canale 5 D: Racconto di Una Notte 1ªTv L: I Cesaroni: Il Ritorno 1ªTv M: Indiana Jones e il Quadrante del Destino 1ªTv M: Super Karaoke (da confermare) new G: Forbidden Fruit 1ªTv V: L’Erede new S: Gigi D’Alessio: Una Notte a Napoli il 2405, ore 9:55 – Santa Messa del Papa dal 3005, ore 14:00 – Linea Blu il 3005, ore 17:55 – Musica Mia... 🔗 Leggi su Bubinoblog
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Programmazione al Cinema Chaplin da giovdì 21 maggio a mercoledì 27 maggio..!! AMARGA NAVIDAD giovedì 21 ore 16:30-18:45-21:00 venerdì 22 ore 16:30-18:45-21:00 sabato 23 ore 16:30-18:45-21:00 domenica 24 ore 16:30-18:4 facebook