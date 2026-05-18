Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia Scorpione Sagittario Capricorno Acquario e Pesci | Lunedì 18 maggio 2026
Ecco le previsioni dell'oroscopo di oggi, lunedì 18 maggio 2026, secondo Paolo Fox, rivolte ai segni della Bilancia, dello Scorpione, del Sagittario, del Capricorno, dell’Acquario e dei Pesci. Le indicazioni si concentrano sulle possibili influenze astrali e sugli aspetti più evidenti che potrebbero interessare ciascun segno, senza approfondimenti o interpretazioni soggettive. Le previsioni sono state pubblicate senza commenti ulteriori e sono rivolte a chi desidera conoscere le tendenze generali della giornata.
Oroscopo Paolo Fox oggi Lunedì 18 maggio 2026 Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’ oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 18 maggio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online: BILANCIA Cari Bilancia, sentite forte il bisogno di chiarire una situazione che non vi convince più. 🔗 Leggi su Tpi.it
L'oroscopo di Paolo Fox - I Fatti Vostri - 17/03/2026
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