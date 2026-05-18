Oroscopo di domani 19 maggio 2026 secondo Barbanera | le previsioni per tutti i segni

Da feedpress.me 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani, 19 maggio 2026, le previsioni dell'oroscopo secondo Barbanera riguardano tutti i segni zodiacali. Per l'Ariete, sono indicate alcune influenze specifiche legate alla giornata, mentre le altre previsioni coprono i restanti segni. L'aggiornamento è stato pubblicato il 18 maggio 2026 e fornisce dettagli sulle tendenze astrali attese per ogni segno durante la giornata. Le previsioni si basano sugli studi e le interpretazioni di Barbanera, senza includere commenti o analisi personali.

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A cura di Barbanera Aggiornato il 18 maggio 2026 Ariete. 213 – 204 Una canzone diceva: “La verità ti fa male, lo so”. Eppure, meglio non respingere le emozioni, ma attraversarle per uscirne più forti e lucidi. La Luna e Venere quadrati creano attriti o malinconia, ma Mercurio in Gemelli traduce il disagio in parole oneste. Toro. 214 – 205 Si può cambiare direzione anche mentalmente. Non creiamo resistenze inutili, per quello ci pensa già Plutone, e fidiamoci del Sole e di Giove. Marte ci offre il coraggio di attraversare la corrente, la Luna e Venere in Cancro rendono sicuro tale passaggio. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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