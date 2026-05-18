Montreal sciopero delle ballerine | colpo ai club durante la F1

A Montreal, alcune ballerine hanno deciso di avviare uno sciopero che interessa i club della zona, coincidente con il fine settimana del Gran Premio di Formula 1. La protesta si è verificata durante un evento che normalmente attira numerosi spettatori e clienti nei locali notturni. La decisione di fermarsi nel weekend della gara ha portato a un calo di afflusso e di entrate per i locali coinvolti. Restano da verificare gli effetti a lungo termine di questa mobilitazione sulla scena locale.

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