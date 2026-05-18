Elodie e Franceska Nuredini sono state viste insieme in Giappone, dove si sono scambiate baci pubblici. Recentemente hanno condiviso nuove foto sui social media, che mostrano momenti intimi e affettuosi. Le due hanno trascorso del tempo in un paese straniero, mostrando il loro legame attraverso post e immagini pubblicate online. La loro relazione ha attirato l’attenzione dei media, con attenzione rivolta alle immagini e ai commenti condivisi dai rispettivi profili social.

Tra viaggi esotici, dediche romantiche e nuove immagini condivise sui social, la storia tra Elodie e Franceska Nuredini continua ad attirare l’attenzione del gossip. Dopo mesi di indiscrezioni e voci sul loro legame, le due sembrano ormai vivere la relazione alla luce del sole, tra complicità e momenti tenerissimi immortalati durante il loro viaggio in Oriente. Le ultime fotografie arrivate dal Giappone hanno fatto impazzire i fan, mostrando una coppia affiatata e serena, lontana dai riflettori italiani ma più unita che mai. View this post on Instagram Elodie e Franceska, amore da favola in Giappone. Dopo la Thailandia, Elodie e Franceska hanno proseguito il loro viaggio approdando in Giappone, dove si stanno concedendo settimane di relax insieme. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - L’amore di Elodie e Franceska procede a gonfie vele: baci in Giappone, le nuove foto sono irresistibili

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