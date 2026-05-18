Dopo i 30 anni, la camicia di pizzo si presenta come un capo versatile che può essere inserito in diversi outfit, dall’uso più romantico a combinazioni più sofisticate. Questo tessuto, spesso associato a look delicati, può essere indossato anche in contesti più formali o casual, adattandosi alle occasioni. La sua presenza nel guardaroba femminile si rinnova con diverse interpretazioni, offrendo possibilità di abbinamenti e stili che vanno oltre le connotazioni più classiche.

Romantica, ma non solo. La camicia di pizzo è uno di quei capi che, dopo i 30 anni, può diventare molto più interessante di quanto si possa pensare. Basta spogliarla dall’etichetta da “da brava ragazza ”, abbinandola a capi più decisi, dalle linee pulite, talvolta casual altre minimal. Bianca o nera, trasparente o con inserti ricamati, in pizzo San Gallo o in versione più serale, la camicia di pizzo oggi si sceglie per dare un tono al look. Meno vezzo romantico, più strumento di styling, ecco come abbinarla dopo i 30, 40 e 50 anni. La camicia di pizzo bianca: romantica, ma con il denim giusto. Femminile ma rischiosa, la camicia in pizzo (sopratutto se bianca) sa essere insidiosa. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - La camicia di pizzo è il capo chic da riscoprire dopo i 30

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