Itinera per Siciliam al Duomo la mostra fotografica dedicata alla Madonna della Lettera
Nei giorni 17 18 e 19 maggio si svolgerà la manifestazione "Itinera per Siciliam" organizzata dall' associazione SiciliArte, di S. Teresa di Riva, presieduta dal prof. Carmelo Ariosto, con il contributo della Regione Siciliana, assessorato Sport Turismo e Spettacolo. L' evento, previsto, al Duomo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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