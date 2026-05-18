Il mito americano è una Tigre di carta | la cupa New York dei gangster russi

Il film presenta una storia ambientata nella zona di Brighton Beach, nel sud di Brooklyn, e ruota attorno a una famiglia coinvolta nel mondo della mafia russa. La narrazione si concentra sulla vita quotidiana e sui legami familiari all’interno di un contesto criminale. La produzione è stata presentata a Cannes, dove ha attirato l’attenzione per la sua rappresentazione realistica di un angolo di New York spesso associato a figure di gangster. La pellicola si inserisce nel filone di opere che esplorano il lato oscuro del sogno americano, in modo diretto e senza fronzoli.

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Cannes – È un dramma familiare, è l’altro lato del sogno americano. È un film che sembra “di genere“, una storia di mafia russa a Brighton Beach, sud di Brooklyn, gli stessi luoghi di Anora, che vinse la Palma d’oro a Cannes due anni fa, per poi arrivare all’Oscar. Ma, se lì i toni viravano in commedia, qui tutto cambia: un gangster movie diventa una storia di dilemmi, di dubbi, un diario degli errori. Una storia di cadute personali, di redenzioni. Una storia di persone perbene in un mondo che perbene non è. Una storia di legami affettivi profondi, di sacrifici. È Paper Tiger di James Gray, passato in concorso a Cannes. Interpretato, con grande intensità, da Adam Driver, Miles Teller e Scarlett Johansson. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il mito americano è una Tigre di carta: la cupa New York dei gangster russi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video A Tale of Two Cities | Complete Edition 1/2 | Book 1 & 2 | For Sleep Sullo stesso argomento "Nato? Una tigre di carta"Il presidente americano, Donald Trump, cala l’asso e minaccia il ritiro degli Stati Uniti dalla Nato. Leggi anche: Trump mette in dubbio la Nato: “Un’alleanza ormai una tigre di carta” Il mito americano è una Tigre di carta: la cupa New York dei gangster russiA Cannes il film Paper Tiger di James Gray con Adam Driver, Miles Teller e Scarlett Johansson. Il regista: Se il sogno si riduce al solo denaro, che cosa resta?. Italiani i co-produttori, Vice Pic ... quotidiano.net Quali film ti danno quella sensazione di 'Il mondo sta cambiando, vecchio'? reddit La telefonata Trump-Xi mostra che the Donald è una tigre di cartaRoma. In un articolo molto commentato apparso qualche giorno fa su Foreign Policy, James McGregor, analista americano di cose cinesi ed ex capo del bureau del Wall Street Journal a Pechino, scriveva: ... ilfoglio.it