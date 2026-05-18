Far Away nel pomeriggio estivo di Canale 5
Nel pomeriggio di Canale 5 verrà trasmessa una nuova serie turca intitolata Far Away. La trama si svolge in una città descritta come molto lontana e vede come protagonisti due attori noti, Ozan Akbaba e Sinem Ünsal. La produzione sarà proposta nel segmento dedicato alle dizi turche e rappresenta un nuovo titolo inserito nel palinsesto pomeridiano della rete. La trasmissione è prevista per i prossimi giorni, senza ulteriori dettagli sulla durata o sugli episodi.
Il viaggio in una città “ molto lontana ” attende i telespettatori di Canale 5. A breve, nel pomeriggio della rete, sarà tempo di addentrarsi nelle vicende di Far Away, nuova dizi turca del pomeriggio con protagonisti Ozan Akbaba e Sinem Ünsal. Tra drammi familiari, momenti di tensione e segreti pronti ad essere svelati, la serie è già composta da due stagioni e 63 episodi. Far Away, trama e anticipazioni. Uzak?ehir (tradotto La Città Lontana ) prende il via quando Alya (Sinem Ünsal), da anni residente in Canada, si trova a fare i conti con l’improvvisa morte del marito Boran (Burç Kümbetlio?lu), avvenuta in circostanze misteriose e tutte da chiarire. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
The Space Between The Waves Podcast Memories of The Sea Mist
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