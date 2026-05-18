Far Away nel pomeriggio estivo di Canale 5

Nel pomeriggio di Canale 5 verrà trasmessa una nuova serie turca intitolata Far Away. La trama si svolge in una città descritta come molto lontana e vede come protagonisti due attori noti, Ozan Akbaba e Sinem Ünsal. La produzione sarà proposta nel segmento dedicato alle dizi turche e rappresenta un nuovo titolo inserito nel palinsesto pomeridiano della rete. La trasmissione è prevista per i prossimi giorni, senza ulteriori dettagli sulla durata o sugli episodi.

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