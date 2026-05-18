Corsa in montagna | Aya Khattab d' argento ai campionati italiani Under 16

Durante i Campionati Italiani di corsa in montagna a Moggio Udinese, l’atletica lombarda ha ottenuto due medaglie d’argento individuali e ha conquistato due scudetti a squadre nelle categorie Allievi e Cadetti. Tra i risultati di rilievo, si segnala la prestazione di una giovane atleta, che si è piazzata seconda nella gara under 16. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti da diverse regioni italiane, con competizioni sia individuali sia di squadra.

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