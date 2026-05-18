Corsa in montagna | Aya Khattab d' argento ai campionati italiani Under 16
Durante i Campionati Italiani di corsa in montagna a Moggio Udinese, l’atletica lombarda ha ottenuto due medaglie d’argento individuali e ha conquistato due scudetti a squadre nelle categorie Allievi e Cadetti. Tra i risultati di rilievo, si segnala la prestazione di una giovane atleta, che si è piazzata seconda nella gara under 16. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti da diverse regioni italiane, con competizioni sia individuali sia di squadra.
Due medaglie tricolori individuali e due scudetti a squadre: è il bilancio dell’atletica lombarda a Moggio Udinese (Udine) ai Campionati Italiani individuali e di Società Allievie e Cadettie di corsa in montagna. Doppio podioDopo il quarto posto nel cross, Aya Khattab (classe 2012, al primo. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
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