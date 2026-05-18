Cittadella celebra il cicchetto | tre notti di gusto e musica tra le mura

A Cittadella si svolge una manifestazione dedicata al cicchetto, con tre serate di eventi che uniscono degustazioni e musica. Durante l’evento, gli chef della Riviera del Brenta proporranno le loro specialità, in un percorso di assaggi tra le diverse postazioni. Le piazze della città ospiteranno diverse esibizioni dal vivo, coinvolgendo vari artisti e band. La manifestazione si svolge nelle serate di fine settimana, con un programma che prevede anche momenti di intrattenimento e socializzazione tra i partecipanti.

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? Domande chiave Quali specialità porteranno gli chef della Riviera del Brenta?. Chi animerà le piazze di Cittadella durante le tre serate?. Come cambierà il centro storico con le nuove installazioni artistiche?. Perché i negozi rimarranno aperti fino a tarda notte?.? In Breve Orari: giovedì dalle 18 alle 01, venerdì dalle 18 alle 02, sabato dalle 17 alle 02.. Negozi del centro storico aperti fino a mezzanotte per favorire il commercio locale.. Joe T Vannelli suonerà in piazza per l'inaugurazione del 4 giugno.. Installazioni artistiche in vetroresina realizzate dalla ditta Gasparotto srl di Nove.. Dal 4 al 6 giugno il centro storico di Cittadella ospiterà Ciketi Iconic Food, il primo festival interamente dedicato alla tradizione del cicchetto veneto. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cittadella celebra il cicchetto: tre notti di gusto e musica tra le mura ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Cittadella: 3 giorni di formaggi, vini e premi tra le mura storicheLa città murata di Cittadella si prepara ad accogliere la quattordicesima edizione di Formaggio in Villa, un evento che trasformerà le vie storiche e... Leggi anche: Alla scoperta di Cittadella e le sue mura: camminare nel Medioevo