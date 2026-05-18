Autovelox mobili | tutti i controlli della settimana in Lombardia

Questa settimana, sulle strade principali della Lombardia, saranno effettuati numerosi controlli della velocità utilizzando autovelox mobili. Le forze dell'ordine hanno programmato diverse sessioni di verifica in diverse zone della regione, con l’obiettivo di monitorare il rispetto dei limiti di velocità. Gli strumenti mobili saranno impiegati in particolare durante i controlli di routine e in momenti di maggiore traffico, per verificare la conformità alle norme di sicurezza stradale. Non sono stati ancora annunciati dettagli sui giorni specifici o sui punti di controllo.

Anche questa settimana saranno numerosi i controlli che verranno effettuati sulle principali strade della Lombardia con l'ausilio degli autovelox mobili.Duplice l'obiettivo di questi pattugliamenti: da un lato quello di vigilare sul rispetto delle regole, in particolare quelle legate ai limiti di. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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