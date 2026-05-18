Attaccati dai russi Cosa succede in mare tensione alle stelle

Nella notte tra il 17 e il 18 maggio, si è verificato un incidente nel Mar Nero che ha coinvolto una nave commerciale con equipaggio cinese. Secondo le fonti, la nave sarebbe stata attaccata da droni nella zona al largo di Odessa. La notizia ha suscitato preoccupazioni tra le autorità e le forze militari della regione, contribuendo ad aumentare la tensione in quelle acque. Nessun dettaglio è stato ancora fornito sulla dinamica dell’attacco o sulle eventuali conseguenze per l’equipaggio.

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Un nuovo episodio alimenta l’allarme nel Mar Nero. Nella notte tra il 17 e il 18 maggio, una nave commerciale con equipaggio cinese sarebbe stata coinvolta in un attacco con droni nelle acque al largo della regione ucraina di Odessa. La ricostruzione, al momento, arriva esclusivamente da fonti di Kiev e non risulta confermata in modo indipendente. Secondo quanto riferito dalle autorità ucraine, l’imbarcazione sarebbe stata raggiunta da un drone russo mentre si trovava in acque territoriali ucraine. Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali da parte di Mosca o di Pechino, né risultano disponibili immagini verificate dell’accaduto. A rendere pubblica l’accusa è stato Dmytro Pletenchuk, portavoce della Marina ucraina, che sui social ha indicato l’uso di un drone Shahed contro una nave mercantile con personale cinese. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Attaccati dai russi”. Cosa succede in mare, tensione alle stelle ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video A Tale of Two Cities | Complete Edition 2/2 | Book 3 & Review | For Sleep Sullo stesso argomento “Contatto fisico non consentito!”. Denise Pipitone, tensione alle stelle: cosa succedeUn nuovo fronte di tensione si apre a Mazara del Vallo, riportando al centro dell’attenzione pubblica uno dei casi giudiziari e mediatici più seguiti... Leggi anche: “Colpita!”. Iran, la notizia dal Golfo: cosa succede, tensione alle stelle Nave cinese attaccata dai russi: cosa succede nel Mar NeroKiev accusa Mosca di aver colpito con un drone una nave commerciale con equipaggio cinese nel Mar Nero ... msn.com Non bastavano i 24 civili ucraini uccisi in meno di 24 ore dai bombardamenti russi. A Kherson è stato ripetutamente attaccato anche un convoglio umanitario dell’ONU. Questa è la Russia di Putin, un crimine di guerra dopo l’altro. x.com