42 libri di sport bellissimi per chi ama il calcio ma non solo

Sono disponibili 42 libri dedicati allo sport, con un focus particolare sul calcio, ma anche con altri temi legati al mondo dello sport. La selezione di titoli è stata curata dagli editor di GQ Italia, che hanno scelto opere che spaziano tra biografie, analisi e storie di eventi sportivi. Gli articoli sono stati scelti per offrire una vasta gamma di letture interessanti per gli appassionati, senza che ci siano accordi commerciali influenti sulla selezione.

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All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Tra i libri in tema di sport c'è soltanto l'imbarazzo della scelta, e mai come adesso è il momento di fare una bella scorta per affrontare l'estate. Ma la fortuna è che a disposizione c'è davvero di tutto, e sarà impossibile non trovare il testo giusto. Dal calcio al tennis, dalla Formula 1 all'atletica leggera, dal basket allo sci, noi abbiamo qualche consiglio da darvi. I migliori libri di sport selezionati per voi. Luka Modri? - Io gioco. https:media.gqitalia. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - 42 libri di sport bellissimi per chi ama il calcio, ma non solo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Già sono stata mamma del breakfast club….lo snack non mi avrà mai @lorenzodemutiis Sullo stesso argomento Tre nuovi e bellissimi libri per un lungo viaggio di PasquaFughe da fermo, il cui titolo si ispira all'esordio letterario di Edoardo Nesi, vuole essere uno stimolo a conservare il piacere di leggere. 10 nuovi e bellissimi libri per vivere un avventuroso mese di maggioQuesta nostra rubrica, che si ispira all'esordio letterario di Edoardo Nesi, Fughe da fermo, vuole essere uno stimolo per ritrovare il piacere di... consigli di libri horror! reddit Libri: al capitano dell'Olimpia Milano Ricci il premio 'Ciotti 2025'È 'Volevo essere Robin. Il mio viaggio fino a qui' di Giampaolo 'Pippo' Ricci il vincitore della quinta edizione del premio 'Sandro Ciotti', riconoscimento promosso dal Panathlon Club Milano per i ... ansa.it Rinasce Limina, marchio storico di letteratura sportivaRinasce Limina, uno dei marchi editoriali che hanno segnato un'epoca per la letteratura sportiva in Italia torna in libreria dal 21 gennaio 2025. Il primo titolo sarà Novak di Mark Hodgkinson, la ... ansa.it