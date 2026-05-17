Visite guidate all' Orto botanico dell' università di Padova

L'Orto Botanico dell'Università di Padova organizza visite guidate promosse da ARKA, con date fissate per il 30 e il 31 maggio, alle ore 10:15 e alle 15:15. Sono ancora disponibili alcuni posti per l'appuntamento di sabato 23 maggio. Le visite offrono l'opportunità di esplorare le diverse specie di piante e le strutture storiche del giardino, situato nel centro della città. Le sessioni si svolgono in giorni e orari prestabiliti, con ingressi limitati a causa del numero di partecipanti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

ARKA propone le visite guidate all’Orto Botanico dell’Università di Padova che si svolgeranno nelle seguenti date ed orari:- Sabato 30 Maggio alle ore 10:15 e alle ore 15:15 - Domenica 31 Maggio alle ore 10:15 e alle ore 15:15Inoltre al momento sono ancora disponibili alcuni posti per Sabato 23. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Is Oxford better than Cambridge I went to find out Il #rosetocomunale, lo spazio verde nel cuore di Roma che ospita oltre 1.100 varietà di rose botaniche, antiche e moderne, provenienti da tutto il mondo. Ingresso libero con possibilità di prenotare visite guidate. info ow.ly/Shbm50YZuZf x.com Visite guidate all'Orto botanico dell'Università di PadovaLe visite saranno condotte da esperta guida naturalistico-ambientale accreditata all’Università di Padova. La durata di ogni visita sarà di circa 1 ora e 45 minuti. padovaoggi.it Orto Botanico. Visite guidate ai 13 super alberiRicorre oggi la Giornata Nazionale degli Alberi, un appuntamento nato per valorizzare il patrimonio arboreo italiano e ricordare il ruolo fondamentale svolto da boschi e foreste per il nostro ... lanazione.it