Visite guidate all' Orto botanico dell' università di Padova
L'Orto Botanico dell'Università di Padova organizza visite guidate promosse da ARKA, con date fissate per il 30 e il 31 maggio, alle ore 10:15 e alle 15:15. Sono ancora disponibili alcuni posti per l'appuntamento di sabato 23 maggio. Le visite offrono l'opportunità di esplorare le diverse specie di piante e le strutture storiche del giardino, situato nel centro della città. Le sessioni si svolgono in giorni e orari prestabiliti, con ingressi limitati a causa del numero di partecipanti.
ARKA propone le visite guidate all’Orto Botanico dell’Università di Padova che si svolgeranno nelle seguenti date ed orari:- Sabato 30 Maggio alle ore 10:15 e alle ore 15:15 - Domenica 31 Maggio alle ore 10:15 e alle ore 15:15Inoltre al momento sono ancora disponibili alcuni posti per Sabato 23. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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Un vento leggero, il profumo della zagara e tre giorni immersi tra piante, fiori e amici. Tra una settimana inizia Zagara di primavera, 30° edizione, all'Orto botanico di Palermo. Oltre 60 espositori da tutta Italia, incontri, visite guidate, laboratori, tra cui anche Dis - Facebook facebook
Il #rosetocomunale, lo spazio verde nel cuore di Roma che ospita oltre 1.100 varietà di rose botaniche, antiche e moderne, provenienti da tutto il mondo. Ingresso libero con possibilità di prenotare visite guidate. info ow.ly/Shbm50YZuZf x.com
Visite guidate all'Orto botanico dell'Università di PadovaLe visite saranno condotte da esperta guida naturalistico-ambientale accreditata all’Università di Padova. La durata di ogni visita sarà di circa 1 ora e 45 minuti. padovaoggi.it
Orto Botanico. Visite guidate ai 13 super alberiRicorre oggi la Giornata Nazionale degli Alberi, un appuntamento nato per valorizzare il patrimonio arboreo italiano e ricordare il ruolo fondamentale svolto da boschi e foreste per il nostro ... lanazione.it