“Sorrisi che curano“ è il titolo del film documentario che Il Ponte del Sorriso ha realizzato per raccontare come sia possibile rendere positiva l’esperienza che famiglie, operatori sanitari, volontari e educatrici svolgono insieme durante il percorso di cura di bambini e adolescenti nella Pediatria dell’Ospedale Del Ponte di Varese. Trenta minuti di video che esplorano il delicato universo dei bambini ricoverati in ospedale, con l’intento di trasmettere il messaggio di quanto, accanto alla cura clinica, sia importante l’altra metà della cura. Che è fatta di sorrisi, arte, creatività, narrazione, fantasia, musicoterapia, pet-therapy e tecniche non farmacologiche da affiancare a quelle farmacologiche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tutti uniti per i bambini ricoverati. Nel docufilm “Sorrisi che curano“ l’esperienza all’ospedale Del Ponte

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