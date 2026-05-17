Oggi si disputano le partite della 37ª giornata di Serie A, penultima del campionato, con incontri che si svolgono in diverse fasce orarie. Le gare sono trasmesse in diretta su Sky e DAZN, piattaforme che coprono l’intera giornata di calcio italiano. Le partite coinvolgono squadre impegnate nella lotta per la qualificazione alla Champions League e per evitare la retrocessione, offrendo una giornata ricca di sfide decisive per il campionato.

37ª giornata di Serie A: programma completo di tutte le partite di domenica 17 maggio tra lotta per la Champions League e per la sopravvivenza in serie A. Oggi, domenica 17 maggio, prende il via la 37ª giornata del campionato di Serie A 20252026, con un turno che si esaurirà stasera con tre posticipi alle 20:45. Nell'inedito orario delle 12:00 ci saranno ben quattro incontri, in cui saranno impegnate le squadre che si contendono i tre posti per la Champions League. Dove vedere le partite della 37ª giornata su Sky e Dazn Con lo scudetto già assegnato restano solo due traguardi da raggiungere: le coppe europee e la salvezza. Nel mezzogiorno di fuoco della Serie A saranno impegnate quattro squadre che si giocheranno il piazzamento in Champions League, . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Serie A oggi: partite, orari e dove vederle in TV e streaming su Sky e DAZN

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

7 PARTITE GRATIS Serie D OGGI Dove Vederle LIVE + Quali Non Perdere!

Sullo stesso argomento

Serie A oggi: partite, orari e dove vederle in TV e streaming (Sky e DAZN)Tutte le partite della 31ª giornata di Serie A in programma oggi: orari, calendario completo e dove seguirle in diretta TV e streaming su Sky e DAZN.

Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 36^ giornata #SkySport #SkySerieA x.com

Le partite di oggi: dieci gare di Serie A, poi Premier, Ligue 1 e Liga. La sera i playoff di Serie BIl derby di Roma alle 12 si porta dietro tutte le gare della corsa Champions, nel pomeriggio la festa scudetto dell’Inter e la sfida europea Atalanta-Bologna. In serata spazio alla lotta per non retro ... gazzetta.it

Serie A LIVE, chi va in Champions tra Napoli, Juve, Milan, Como e Roma: i risultati delle partite di oggiLa Serie A in diretta: chi va in Champions League tra Napoli, Juventus, Milan, Roma e Como? I risultati, i gol e gli highlights della 37ª giornata di ... fanpage.it

Liberali su Milano: Mi dicevano che ero troppo piccolo. Ma solo perché sei più grande non significa necessariamente che sei più forte. Dal mio esordio in Serie A, ricordo il coro della Curva Sud. Il mio saluto a Milano? Zero rimpianti. reddit