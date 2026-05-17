Roma-Lazio | orario probabili formazioni e dove vederla in tv

Oggi, domenica 17 maggio, si gioca il derby della Capitale tra Roma e Lazio, valido per la 37esima giornata di Serie A. La partita si svolge allo stadio Olimpico e sarà trasmessa in diretta tv e streaming. Questa sfida rappresenta la penultima giornata del campionato di quest’anno, con entrambe le squadre pronte a scendere in campo per ottenere i tre punti. Sono attese le probabili formazioni e l’orario di inizio dell’incontro.

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(Adnkronos) – Derby della Capitale in Serie A. Oggi, domenica 17 maggio, la Roma sfida la Lazio – in diretta tv e streaming – allo stadio Olimpico nella 37esima giornata, la penultima di campionato. I giallorossi arrivano alla sfida con l'entusiasmo della rimonta di Parma, dove la squadra di Gasperini è riuscita a battere i. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video ROMA LAZIO ALLE 12:30 | Le parole di Sarri e Gasperini Sullo stesso argomento Leggi anche: Torino-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv Leggi anche: Lazio-Sassuolo: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv Il #derby più incerto della storia ha finalmente una data: ora il dominio cittadino si deciderà sul campo.Chi dirà la sua tra una #Roma che non può cedere se vuole conquistare un posto in #UCL e una #Lazio a pezzi ma decisa a dare l'ultima gioia ai tifosi? x.com Probabili formazioni Roma Lazio | Quote: Gasp senza dubbi, Sarri lancia Pedro? (Serie A, oggi 17 maggio 2026)Probabili formazioni Roma Lazio: derby fondamentale per i giallorossi che inseguono la qualificazione in Champions League, biancocelesti tranquilli. ilsussidiario.net Roma-Lazio, le probabili formazioni della partita di Serie AIl derby di Roma apre la 37^ giornata domenica alle 12. Gasperini dovrebbe confermare gli undici della sfida di Parma, mentre Sarri dovrebbe sostituire lo squalificato Romagnoli con Provstgaard. Anche ... sport.sky.it