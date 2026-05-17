Rogliano il borgo che rinasce | le tegole dipinte creano un museo

A Rogliano, un piccolo borgo, si sta assistendo a una trasformazione inaspettata grazie a un progetto di recupero che coinvolge studenti provenienti dalla Lombardia. Questi studenti hanno dipinto le tegole tradizionali del luogo, creando così un percorso museale a cielo aperto nel centro storico. A coordinare le attività e il lavoro dei volontari ci sono figure che si dedicano alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio locale, portando nuova vita alle vie del borgo.

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? Punti chiave Come hanno fatto gli studenti lombardi a trasformare le tegole marsigliesi?. Chi guida il gruppo di volontari dietro la rinascita del vicolo?. Perché questo progetto tra Calabria e Lombardia è diventato un modello nazionale?. Come può l'arte delle tegole fermare l'abbandono dei centri storici?.? In Breve Collaborazione tra Associazione vicolo Annunciata e studenti gemellati di Cusago in provincia di Milano.. Volontarie Ines Nucci, Nadia Molinaro, Elena Castellotti e Alessandra Guzzo gestiscono il sito.. Progetto trasforma tegole marsigliesi in opere pittoriche per contrastare l'abbandono del centro storico.. Modello di rigenerazione urbana basato sulla sinergia tra cittadinanza attiva e arte giovanile. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rogliano, il borgo che rinasce: le tegole dipinte creano un museo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Civitacampomarano, il borgo dei murales che rinasce grazie all’arteIl “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Dall’abbandono al lusso: il borgo medievale che rinasce in Toscana? Cosa scoprirai Chi è l'imprenditore che ha trasformato le rovine in un impero? Come può un borgo medievale diventare totalmente autosufficiente dal... Rogliano, il vicolo Annunciata è un caso nazionale: così rinasce il borgoViaggio nella realtà associativa che ha trasformato un vicolo abbandonato in un esempio di riscatto civile. Il cuore antico di Rogliano batte oggi con una forza nuova, trasformando il vicolo Annunciat ... cosenzapost.it Rogliano e Curinga unite dagli alberi monumentali in uno scambio culturaleRogliano e Curinga avviano uno scambio culturale sugli alberi monumentali grazie all’Associazione Tenuta Bocchineri. Natura, identità e memoria al centro. cosenzachannel.it