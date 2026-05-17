Ricordati di me | il ritorno di uno spettacolo sul tema dell' Alzheimer

È in programma il ritorno di uno spettacolo teatrale che affronta il tema dell’Alzheimer, portando in scena una storia che coinvolge e fa riflettere. La rappresentazione si svolgerà in una città del Sud Italia e sarà aperta al pubblico con un evento gratuito. Lo spettacolo si concentra sulla memoria e sulla perdita, utilizzando il palco per parlare di un tema spesso trattato in modo diretto e senza filtri. La compagnia teatrale ha già portato questa produzione in altre città, riscuotendo consensi.

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CAROVIGNO - Il teatro che parla al cuore e alla mente, quello che lascia il segno, quello che il pubblico non dimentica. È proprio questo il caso di "Ricordati di me", lo spettacolo che dopo il sold out della scorsa stagione torna al Laboratorio Urbano – Teatro Italia sabato 30 maggio, alle 20:30. 🔗 Leggi su Brindisireport.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: "Nebbia": a Novara uno spettacolo teatrale sull'Alzheimer tra memoria, amore e cura Un tifoso in tribuna ha scritto jannik ricordati di me perché un giorno sarai il mio allenatore #mutuamadridopen x.com Film ricordati male reddit Iannacone, 'Ricordati di me' tra memoria vita e morteNel nuovo ciclo di puntate sono andato a indagare tra le pieghe di un'umanità fragile e vulnerabile, in particolare ho scelto di dedicare due puntate al tema della mente, perchè la ritengo una ... ansa.it Ricordati di meSaga di una famiglia borghese (padre, madre, figlio, figlia) come tante altre. Carrellata di tradimenti, sogni, delusioni. C’è chi vive la gioventù come un incubo e cerca di crescere in fretta e chi ... mymovies.it