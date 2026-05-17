Ranieri Impiantistica CN Posillipo-Ortigia 12-9 rossoverdi al quarto posto

La Ranieri Impiantistica C.N. Posillipo ha battuto Ortigia con il punteggio di 12-9 in una partita valida per il campionato di pallanuoto. Con questa vittoria, la squadra si è posizionata al quarto posto in classifica. La gara si è svolta in tre minuti di lettura e ha visto i rossoverdi ottenere i tre punti necessari per salire nella graduatoria. La partita si è conclusa senza particolari episodi controversi o sanzioni disciplinari.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Tempo di lettura: 3 minuti Vittoria e quarto posto per la Ranieri Impiantistica C.N. Posillipo. La formazione rossoverde supera l’Ortigia per 12-9, nella gara della penultima giornata di Campionato, disputata ieri pomeriggio alla Scandone e conquista cosi, matematicamente, la quarta posizione in vista dei playoff scudetto. Si segna poco nelle prime fasi di gara. L’Ortigia si porta in avanti con il gol di Carnesecchi, risponde Mattiello in superiorità numerica. La formazione siciliana riconquista il vantaggio con Baska e, potrebbe allungare nel finale, ma Izzo neutralizza il rigore di Carnesecchi, 2-1 a fine primo parziale. Nel secondo tempo segna ancora Mattiello per la parità, l’Ortigia però piazza un minibreak con le reti di Aranyi e Torrisi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ranieri Impiantistica C.N. Posillipo-Ortigia 12-9, rossoverdi al quarto posto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: CONFERENCE CUP/ Ranieri Impiantistica C.N. Posillipo – Panionios 12-13, Porzio: “Sconfitta amara” La Rari Nantes Savona batte il Posillipo: finisce 16-14 per i liguri x.com