Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Oggi il prezzo del gas all’ingrosso, noto come PSV, viene monitorato attentamente da operatori e consumatori. Il valore del PSV indica il costo del gas nel mercato all’ingrosso e può variare in base a diversi fattori di mercato. Le tendenze attuali mostrano un andamento specifico rispetto alle giornate precedenti, con variazioni che riflettono le condizioni di domanda e offerta. Questo dato è importante per capire come si muove il mercato del gas in Italia e in Europa.

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Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi Alla data odierna, 17 Maggio 2026, il prezzo medio del gas naturale al Punto di Scambio Virtuale (PSV) si attesta a 49,75 euroMWh, che corrisponde a circa 0,471 euroSmc (considerando il coefficiente di conversione standard di 1 MWh = 10,7 Smc). Andamento e tendenze recenti del PSV Negli ultimi giorni il prezzo del PSV ha mostrato una tendenza al rialzo dopo un periodo di relativa stabilità e lievi oscillazioni. Dal minimo di 42,51 euroMWh (0,397 euroSmc) registrato il 10 Maggio 2026, il valore è progressivamente aumentato, raggiungendo i livelli attuali. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Prezzo gas oggi PSV: quanto vale oggi il gas all’ingrosso ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Prezzo gas oggi PSV: quanto vale oggi il gas all’ingrossoQuanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento Il valore del PSV oggi, 15 Maggio 2026, è pari a 0,457 euro/Smc. Questo valore deriva dalla conversione del prezzo ... quifinanza.it Il prezzo del gas per le famiglie oggi 23 Luglio 2025Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo del gas naturale è un tema centrale per famiglie e imprese, influenzando direttamente la spesa mensile delle utenze domestiche. Oggi, 16 Maggio ... quifinanza.it Come previsto la #bolletta del gas in tutela cala del 7,6% rispetto a marzo 26. Variazione dovuta a diminuzione materia prima (-5,9%) e calo altri oneri (-1,7 %). Diminuzione simile per offerte variabili su mercato libero. Prezzo del gas scende a 1,2105 €/Smc x.com