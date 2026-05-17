Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso
Oggi il prezzo del gas all’ingrosso, noto come PSV, viene monitorato attentamente da operatori e consumatori. Il valore del PSV indica il costo del gas nel mercato all’ingrosso e può variare in base a diversi fattori di mercato. Le tendenze attuali mostrano un andamento specifico rispetto alle giornate precedenti, con variazioni che riflettono le condizioni di domanda e offerta. Questo dato è importante per capire come si muove il mercato del gas in Italia e in Europa.
Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi Alla data odierna, 17 Maggio 2026, il prezzo medio del gas naturale al Punto di Scambio Virtuale (PSV) si attesta a 49,75 euroMWh, che corrisponde a circa 0,471 euroSmc (considerando il coefficiente di conversione standard di 1 MWh = 10,7 Smc). Andamento e tendenze recenti del PSV Negli ultimi giorni il prezzo del PSV ha mostrato una tendenza al rialzo dopo un periodo di relativa stabilità e lievi oscillazioni. Dal minimo di 42,51 euroMWh (0,397 euroSmc) registrato il 10 Maggio 2026, il valore è progressivamente aumentato, raggiungendo i livelli attuali. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
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