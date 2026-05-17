Preferisco fare il casalingo che il musicista | il Lennon che non ti aspetti
Un commento di un musicista noto ha attirato l’attenzione per la sua presa di posizione sul ruolo dei leader politici e sulle dinamiche di potere. In un’intervista, ha dichiarato di preferire dedicarsi alle faccende di casa piuttosto che intraprendere una carriera nel settore musicale, senza fornire motivazioni specifiche. La sua opinione si inserisce in un dibattito più ampio sul ruolo delle figure di comando e sulla fiducia riposta nelle istituzioni, senza riferimenti a situazioni o persone particolari.
"Non abbiamo bisogno di leader guida-popolo, di politici ipnotizzanti dai poteri soprannaturali, perché siamo noi, con le nostre comunità, con la società civile responsabili di migliorare il mondo, di vivere in pace": a parlare è John Lennon nell’ultima intervista che l’ex Beatle concesse a New York a una radio, la Kfrc di San Francisco, qualche ora prima di essere ucciso davanti alla sua casa a Central Park, l’8 dicembre 1980. Ascoltiamo le sue pariole e lo vediamo a Cannes nel film di Steven Soderbergh John Lennon: The Last Interview. Dicembre 1980: è il momento dell’uscita di Double Fantasy, e Lennon concede un’intervista in cui si rivela a ruota libera, generoso, senza paura di mostrarsi fragile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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