Durante la Settimana Laudato Si', il Papa ha sottolineato come i conflitti armati rappresentino un ostacolo concreto alla tutela ambientale, affermando che le guerre rallentano la transizione verso un modello più sostenibile. L’evento si collega al Giubileo di Assisi, dedicato alla pace, con il Papa che ha invitato a riflettere sull’impatto dei conflitti sulla cura del creato. La dichiarazione si inserisce in un più ampio appello a proteggere il pianeta e promuovere la pace tra le nazioni.

? Domande chiave Come possono i conflitti armati bloccare concretamente la transizione ecologica?. Perché la Settimana Laudato Si' si lega al Giubileo di Assisi?. Quali risorse vengono sottratte ai programmi ambientali a causa delle guerre?. Come possono i movimenti ecologisti resistere al rallentamento causato dalle tensioni?.? In Breve Incontro a Regina Coeli per l'avvio della Settimana Laudato Si'. Attività di riflessione e incontri tematici previsti fino a domenica prossima. Riferimento spirituale all'enciclica del 2015 e al Giubileo di San Francesco. Coinvolgimento di diocesi, scuole e movimenti cattolici in diversi Paesi. Dal carcere di Regina Coeli a Roma, il Papa ha lanciato un appello per la tutela dell’ambiente e la riconciliazione globale durante l’udienza che dà il via alla Settimana Laudato Si’. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Papa: ‘Le guerre frenano l’ecologia’: l’appello per il creato

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