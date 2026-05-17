Nuova Cosori Twinfry Compact | friggitrice ad aria compatta con 2 cestelli in 1

Una novità nel settore delle friggitrici ad aria arriva da un noto brand con il lancio della nuova Twinfry Compact. Si tratta di un modello compatto che integra due cestelli, permettendo di cucinare due pietanze diverse contemporaneamente o di unire gli spazi per preparare cibi più grandi. La caratteristica principale è il sistema a cestello flessibile, che consente di passare facilmente da due zone di cottura indipendenti a un unico ambiente più ampio.

Da Cosori arriva la nuova Twinfry Compact: friggitrice ad aria dotata di un sistema a cestello flessibile che consente di passare facilmente da due zone di cottura indipendenti a un unico ampio spazio. Con il divisore inserito, l’elettrodomestico funziona con due cestelli da 4,3 L ciascuno, che. 🔗 Leggi su Today.it

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