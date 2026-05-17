Meteo che tempo farà | le previsioni della protezione civile

Le previsioni meteo per lunedì 18 e martedì 19 maggio sono state pubblicate dalla protezione civile della Regione Umbria e aggiornate al 17 maggio. I dati indicano le condizioni climatiche attese per quei giorni, senza ulteriori dettagli sulle caratteristiche specifiche del tempo. Le informazioni fornite sono accessibili online e sono aggiornate regolarmente dalla protezione civile regionale. Queste previsioni sono destinate a fornire indicazioni sul possibile andamento del meteo nelle date indicate.

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Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per lunedì 18 e martedì 19 maggio, pubblicate sul sito della protezione civile della Regione Umbria e aggiornate al 17 maggio. Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, “pressione in aumento con modeste condizioni di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Meteo, previsioni e tendenza meteo Italia Venerdì 03 aprile 2026 Che tempo farà la prossima settimana? #previsioni #meteo x.com Meteo Italia - Tempo in momentaneo miglioramento, ma domani è atteso un nuovo impulso instabileWeekend che farà registrare un deciso miglioramento del tempo sull’Italia per un aumento del campo barico, atteso alto e livellato attorno ai 1015 hPa. Attesa una giornata di domenica al via con cieli ... centrometeoitaliano.it Meteo, weekend di maltempo sull’Italia: temporali forti, vento e neve, poi migliora domenica. Le previsioniSi preannuncia un weekend di piogge e rovesci in Italia con un drastico calo delle temperature. La situazione dovrebbe migliorare da domenica 17 maggio con il ritorno di un clima più stabile. Scopriam ... meteo.it