Secondo un'anticipazione pubblicata dal Daily Mail, il leader del partito laburista britannico avrebbe deciso di dimettersi. La notizia ha suscitato molto clamore, alimentando voci di un possibile cambio di leadership. La situazione politica nel Regno Unito sembra attraversare un momento di grande incertezza, con il partito di opposizione che potrebbe trovarsi di fronte a un importante passaggio. La notizia, al momento, non è stata ufficializzata dai diretti portavoce del leader o del partito.

Il castello di carte del laburismo britannico starebbe definitivamente crollando. Secondo una clamorosa indiscrezione lanciata dal Daily Mail, il Primo ministro Keir Starmer sarebbe ormai pronto a rassegnare le dimissioni di sua spontanea volontà. Fonti governative interne a Downing Street rivelano che il premier avrebbe già confidato ai suoi affetti più stretti l’intenzione di farsi da parte. Scrive la testata britannica: «Keir Starmer ha confidato ai suoi amici più stretti l’intenzione di dimettersi da primo ministro». Di più. Secondo le fonti, il primo ministro comprende la situazione politica del Paese, ma desidera lasciare l’incarico con dignità. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Londra, laburisti al capolinea e Starmer ai titoli di coda: tam tam impazzito sulle “imminenti” dimissioni del Primo ministro

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