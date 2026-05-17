LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | otto in fuga Tarozzi ed Hamilton all’inseguimento

Oggi si svolge la tappa del Giro d’Italia 2026, con otto corridori in fuga che si trovano a circa un minuto e mezzo dal gruppo. Tra gli attaccanti ci sono Tarozzi e Hamilton, che stanno tentando di ridurre lo svantaggio e raggiungere i fuggitivi. La classifica generale vede un margine di poco più di due minuti tra i primi della corsa e il gruppo principale. La gara è in corso e si attende un possibile tentativo di attacco o un intervento deciso da parte dei favoriti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui