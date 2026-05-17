LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | otto in fuga Tarozzi ed Hamilton all’inseguimento

Da oasport.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si svolge la tappa del Giro d’Italia 2026, con otto corridori in fuga che si trovano a circa un minuto e mezzo dal gruppo. Tra gli attaccanti ci sono Tarozzi e Hamilton, che stanno tentando di ridurre lo svantaggio e raggiungere i fuggitivi. La classifica generale vede un margine di poco più di due minuti tra i primi della corsa e il gruppo principale. La gara è in corso e si attende un possibile tentativo di attacco o un intervento deciso da parte dei favoriti.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 14.02 Gli otto fuggitivi hanno 1? 30? su Manuele Tarozzi e Chris Hamilton e 2? 27? sul gruppo. 14.01  130 chilometri al traguardo 13.58 Si rialza il gruppo che precipita a 2? 15? dalla testa. A 1? 15? ci sono invece Tarozzi ed Hamilton 13.55 Attacco di Manuele Tarozzi e Chris Hamilton che provano a rientrare sui fuggitivi 13.53 È quasi passata un’ora di corsa. La velocità media è di 49.9 kmh 13.50  140 chilometri all’arrivo. 13.49 Nessuno segue Milan, che si volta e si rialza. Da solo è impossibile pensare di rientrare sui fuggitivi che ora hanno 50 secondi di vantaggio 13. 🔗 Leggi su Oasport.it

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