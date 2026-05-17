le prime pagine di oggi

Nelle prime pagine di oggi si riportano due eventi distinti. Nella prima, alcune persone sono state investite da un'auto nel centro di Modena, con conseguenze ancora da chiarire. Nella seconda, si parla della morte di un sommozzatore alle Maldive, un incidente che ha causato il decesso dell'uomo. Entrambi gli episodi sono oggetto di approfondimento nei dettagli forniti dai relatori delle autorità competenti.

Le persone investite in centro a Modena da un uomo in auto, la morte del sommozzatore alle Maldive, il derby di Roma e la finale degli Internazionali In apertura sulle prime pagine di oggi, sia dei giornali nazionali che di molti locali, c’è quello che è successo sabato pomeriggio a Modena: un uomo in auto ha investito diverse persone in una via del centro e ne ha ferite otto che sono state portate in ospedale, quattro delle quali in condizioni gravi. L’altra notizia presente su quasi tutte le prime pagine è quella della morte di uno dei sommozzatori che stavano cercando i corpi degli italiani morti alle Maldive. Su qualche giornale ci sono anche le nuove minacce del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di riprendere i bombardamenti contro l’Iran se non si trova un accordo di pace. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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