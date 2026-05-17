Lavori stradali ecco i principali interventi della settimana

Questa settimana sono previsti interventi di lavori stradali in diverse zone della città. Tra gli interventi programmati, ci sono lavori sulla rete di telefonia in via della Piazzuola e interventi sulla rete elettrica in via delle Masse. Oltre a questi, sono in programma altri interventi che interesseranno varie strade della zona, con l’obiettivo di migliorare le infrastrutture e garantire servizi più efficienti ai cittadini. L’attività si svolgerà nel rispetto dei tempi previsti e senza particolari disagi per il traffico.

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Lavori alla rete di telefonia in via della Piazzuola e alla rete elettrica in via delle Masse, ecco gli altri principali interventi previsti per la settimana.Interventi in via della Piazzuola, via delle Masse e via dei CoverelliIn via della Piazzuola, per la realizzazione di una nuova. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Emergenza alluvionale 1-3 aprile 2026 il punto sugli interventi Sullo stesso argomento Cantieri e viabilità, i principali lavori stradali della settimanaLavori notturni in viale XI Agosto, piazza Alberti e viale Pieraccini, nuovi allacci alla rete idrica in via della Pescaia e via Poccetti Lavori... #Lavorincorso Ecco i lavori stradali che iniziano questa settimana: comune.firenze.it/novita/avvisi/… Resta informato sui lavori scaricando l’app IF: comune.fi.it/app/if #lavori #mobilità #viabilità x.com Napoli, ecco i nuovi dispositivi traffico per cantieri e manifestazioniFino al 16/05/2026 nell’ambito della Rifunzionalizzazione sistema fognario San Giovanni per il completamento dei lavori di scavo per la posa di nuova fognatura ... ilmattino.it Partono a Roma i lavori per il termovalorizzatore di Santa Palomba, Gualtieri: Inquinerà meno di una strada trafficataPartono a Roma i lavori per il termovalorizzatore di Santa Palomba, Gualtieri: Inquinerà meno di una strada trafficata ... blitzquotidiano.it