L’Agenda delle scadenze per Segreterie DSGA e Dirigenti | dove la trovo? A cosa mi serve?

Per chi lavora nel settore scolastico, è disponibile un'Agenda delle scadenze dedicata a Segreterie, DSGA e Dirigenti. Questa risorsa si presenta come una pagina specifica contenente tutte le date importanti e gli adempimenti necessari per la gestione quotidiana della scuola. Gli abbonati a “Gestire la scuola” possono consultarla facilmente, trovando un elenco aggiornato di scadenze e impegni da rispettare senza dover cercare informazioni in più fonti.

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Cosa fa? Gli abbonati a “Gestire la scuola” hanno a loro disposizione una Agenda delle scadenze. Una pagina dedicata in cui troverete tutte le scadenze e gli adempimenti per gestire al meglio la scuola. Tutti gli appuntamenti aggiornati mese per mese e non solo. Infatti, potrete cliccare ogni evento ed usufruire di risorse che vi guideranno. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Proroga per l'AI act: cambia l’agenda. Ecco gli impatti sulla privacyL'Ue posticipa l'entrata in vigore delle norme sull'IA, consentendo l'uso di dati sensibili per correggere discriminazioni. Le nuove scadenze e le implicazioni per la privacy e la sicurezza ... italiaoggi.it Come trasformi i appunti delle riunioni in qualcosa di realmente riutilizzabile? reddit Fisco, l’agenda di maggio parte con 48 scadenze. Conto alla rovescia per il concordato delle partite IvaLunedì il versamento dell’imposta di registro sui contratti di affitto abitativo (non soggetti a cedolare secca) con decorrenza dal 1° aprile. L’imposta sul valore aggiunto e le ritenute fanno il pien ... ilsole24ore.com