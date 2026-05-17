L' abruzzese Giammarco Giovannelli eletto nella giunta esecutiva nazionale di Federalberghi Italia
Giammarco Giovannelli, abruzzese di 55 anni, è stato recentemente eletto nella giunta esecutiva nazionale di Federalberghi Italia. Attualmente ricopre il ruolo di presidente di Confcommercio e di Federalberghi Abruzzo. La sua nomina è stata annunciata in occasione di una riunione del consiglio direttivo dell'associazione nazionale. La sua nomina si inserisce in un momento di cambiamenti all’interno delle strutture di rappresentanza del settore turistico e ricettivo.
L'abruzzese Giammarco Giovannelli, 55 anni, presidente di Confcommercio e di Federalberghi Abruzzo, è stato eletto nella giunta esecutiva nazionale di Federalberghi Italia. La nomina è avvenuta, da parte del presidente nazionale di Federalberghi, Bernabò Bocca, durante il primo consiglio del suo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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