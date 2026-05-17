Dopo la Sprint del GP di Catalogna della MotoGP 2026, durante le interviste post gara, il pilota spagnolo ha condiviso un ricordo legato a Valentino Rossi. Martin ha rivelato che, vent’anni prima, da bambino, aveva avuto un episodio particolare in presenza del campione italiano. In quel momento, ha detto, si è sentito toccato da una sensazione che ha definito come un intervento divino. La presenza di Rossi nell’intervista ha portato il pilota a ripercorrere un ricordo personale legato al suo percorso nel motociclismo.

Curioso siparietto ieri al termine della Sprint del GP di Catalogna della MotoGP 2026: nel corso delle interviste post gara lo spagnolo Jorge Martin è stato avvisato della presenza di Valentino Rossi, che lo stava ascoltando, ed allora l’iberico ha raccontato un episodio di vent’anni fa. L’aneddoto: “ Ho una foto a Valencia nel 2006. Mia mamma diceva ‘Il bambino, il bambino!’ e spostava tutti per farmi arrivare vicino, e lui mi ha messo una mano sulla testa. Allora per una settimana mi lavavo con una mano sopra la testa per non mandarlo via. Mi aveva toccato Dio! “. Alcuni sogni da bambino si realizzano da grandi, e poi per una stagione Jorge Martin è riuscito a correre in MotoGP con Valentino Rossi, quella conclusasi con il suo ritiro agonistico: “ Sono riuscito anche a correre con lui nel suo ultimo anno: lo ricorderò per sempre “. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jorge Martin e il ricordo di Valentino Rossi da bambino: “Mi ha toccato Dio”

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MARTÍN CASI LIDER Y MÁRQUEZ KO en LEMANS 2026 | DURALAVITA

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