Inter FC Internazionale Milano SpA pack di 3 Calze in spugna Prodotto ufficiale Adulto – idea regalo inter

Un nuovo set di tre calze in spugna, ufficialmente targato Inter, arriva sul mercato come proposta per chi desidera un regalo pratico e riconoscibile. Il prodotto si rivolge principalmente agli adulti, offrendo comfort e un design che richiama i colori e lo stile della squadra. La confezione comprende tre paia di calze, pensate per essere utilizzate quotidianamente o come idea regalo per i tifosi nerazzurri. Nessuna informazione viene fornita sui materiali o sulle caratteristiche tecniche specifiche del prodotto.

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© Justcalcio.com - Inter FC Internazionale Milano S.p.A pack di 3 Calze in spugna, Prodotto ufficiale, Adulto – idea regalo inter

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