In campo col fischietto | come si diventa arbitri quanto si guadagna da 40 a 4mila euro e chi sono i torinesi emergenti

Ogni volta che il fischietto dell’arbitro risuona in campo, si crea una pausa che coinvolge giocatori, allenatori e spettatori. Diventare arbitri richiede un percorso di formazione specifico, con corsi e verifiche pratiche. I compensi variano molto, da poche decine di euro a oltre 4.000 euro per le partite di livello superiore. A Torino si stanno affermando alcuni giovani arbitri che cercano di farsi strada nel mondo del calcio, emergendo tra le nuove leve.

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