In campo col fischietto | come si diventa arbitri quanto si guadagna da 40 a 4mila euro e chi sono i torinesi emergenti

Da torinotoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ogni volta che il fischietto dell’arbitro risuona in campo, si crea una pausa che coinvolge giocatori, allenatori e spettatori. Diventare arbitri richiede un percorso di formazione specifico, con corsi e verifiche pratiche. I compensi variano molto, da poche decine di euro a oltre 4.000 euro per le partite di livello superiore. A Torino si stanno affermando alcuni giovani arbitri che cercano di farsi strada nel mondo del calcio, emergendo tra le nuove leve.

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C’è un momento, in ogni partita di calcio, in cui lo stadio si ferma. Un fischio interrompe l’azione, divide le opinioni, scatena proteste oppure applausi. È il momento in cui l’arbitro decide. Una figura spesso contestata, raramente compresa fino in fondo, ma diventata negli anni sempre più. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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