In campo col fischietto | come si diventa arbitri quanto si guadagna da 40 a 4mila euro e chi sono i torinesi emergenti
Ogni volta che il fischietto dell’arbitro risuona in campo, si crea una pausa che coinvolge giocatori, allenatori e spettatori. Diventare arbitri richiede un percorso di formazione specifico, con corsi e verifiche pratiche. I compensi variano molto, da poche decine di euro a oltre 4.000 euro per le partite di livello superiore. A Torino si stanno affermando alcuni giovani arbitri che cercano di farsi strada nel mondo del calcio, emergendo tra le nuove leve.
C’è un momento, in ogni partita di calcio, in cui lo stadio si ferma. Un fischio interrompe l’azione, divide le opinioni, scatena proteste oppure applausi. È il momento in cui l’arbitro decide. Una figura spesso contestata, raramente compresa fino in fondo, ma diventata negli anni sempre più. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Arbitro O calciatore No: ENTRAMBI.
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Intervento da rosso diretto di #pedro su #dimarco, ma il nano col fischietto ammonisce lo stesso Dimarco, Barella e un paio di persone a caso in panchina. Masterclass. #InterLazio #coppaitalia x.com
Il mio fischietto minimalista con una forma peculiare. Spero che sia utile a tutti voi! reddit
Il fischietto. In campo l’arbitro. FourneauLa sfida di domani verrà arbitrata da Francesco Fourneau della sezione di Roma. Il fischietto laziale ha già incontrato ... sport.quotidiano.net