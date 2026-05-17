Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Oggi, 17 maggio 2026, il prezzo del PUN, ovvero il prezzo unico nazionale dell’energia elettrica, si posiziona a 0,1008 euro per chilowattora. Durante la giornata, il valore ha mostrato variazioni orarie, riflettendo i cambiamenti nel mercato energetico. Questo dato rappresenta il prezzo corrente e viene aggiornato regolarmente per monitorare l’andamento del mercato dell’energia in Italia.

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica aggiornato a oggi, 17 Maggio 2026, si attesta a 0,1008 €kWh. Analizzando le variazioni orarie registrate nella giornata precedente (16 Maggio 2026), il prezzo minimo è stato di 0,0110 €kWh (ore 15), mentre il massimo ha raggiunto 0,1687 €kWh (ore 21). Le ore più economiche per il consumo di energia sono state quelle centrali della giornata, tra le 11 e le 17, mentre le fasce serali, in particolare tra le 20 e le 23, hanno registrato i valori più elevati. Questa dinamica evidenzia l’importanza di una gestione intelligente dei consumi, soprattutto per chi ha tariffe indicizzate al PUN.. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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Uhm, mi sa che oggi è utile ribadire l’ovvio. x.com

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