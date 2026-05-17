Iervolino e Travolta a Cannes per la prima di Propeller One-Way Night Coach

. Un legame speciale e un debutto straordinario infiammano il pubblico di John Travolta a Cannes. In una delle serate più esclusive del Festival di Cannes 2026, il produttore internazionale Andrea Iervolino ha raggiunto John Travolta direttamente da New York per rendere omaggio alla star hollywoodiana in occasione della presentazione mondiale di “Propeller One-Way Night Coach”, il primo film diretto da Travolta come regista, presentato nella sezione Cannes Première del Festival. (Reuters) Il riconoscimento a Travolta. Travolta, accolto con grande entusiasmo da pubblico e stampa internazionale, ha inoltre ricevuto a sorpresa la Palma d’Oro Onoraria alla carriera, in uno dei momenti più emozionanti dell’intera edizione del Festival. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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