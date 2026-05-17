I giocatori del Manchester City stanno considerando il loro recente successo con la nazionale dopo aver vinto la FA Cup. La competizione si è conclusa con un risultato che ha portato grande soddisfazione ai partecipanti. Durante le ultime partite, alcuni di loro hanno segnato due gol, contribuendo alla vittoria. La squadra si prepara ora per le prossime sfide, mentre i calciatori riflettono sui risultati ottenuti in questa stagione. La vittoria ha generato entusiasmo tra i tifosi e i membri del club.

2026-05-16 19:08:00 Giorni caldissimi in redazione! Antoine Semenyo ha regalato uno dei momenti più belli della finale della FA Cup, quando il Manchester City ha battuto il Chelsea 1-0 a Wembley sabato, con l’istinto di tacco del nazionale ghanese al 72? che ha fatto la differenza in una finale tesa. Erling Haaland ha guidato dalla profondità e ha squadrato la palla attraverso l’area, e quando è arrivata ai piedi di Semenyo con le spalle alla porta, l’ha lanciata con il tallone oltre Robert Sanchez in un finale che doveva tanto all’invenzione quanto all’esecuzione. È stato il 37esimo trofeo major del City, un altro pezzo d’argento collezionato in quella che si preannuncia come una delle epoche più decorate della storia del calcio inglese. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - I giocatori del Manchester City riflettono sulla doppietta nazionale dopo il trionfo della FA Cup

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