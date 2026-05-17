Giro d' Italia 2026 | altimetria e percorso di tutte le tappe

Il Giro d'Italia 2026 è iniziato il 8 maggio e si concluderà il 31 maggio, con una durata complessiva di tre settimane. La corsa attraversa 21 tappe per un totale di 3459,2 chilometri e presenta un dislivello complessivo di 49.000 metri. La gara si svolge lungo un percorso che comprende diverse tipologie di terreni e altimetrie, con alcune tappe caratterizzate da salite impegnative e altre più pianeggianti. La partenza e l’arrivo delle varie tappe sono distribuiti in diverse località del paese.

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Il Giro d'Italia 2026, in programma da venerdì 8 a domenica 31 maggio, è partito. Alla 109esima edizione della corsa rosa i corridori in 3 settimane affrontano un percorso totale di 3459,2 km suddiviso in 21 tappe e un dislivello di 49.150 metri. La grande partenza, le prime tre tappe, hanno. 🔗 Leggi su Today.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Giro d'Italia 2026 | The Route [Predictions Thread] 2026 Giro d'Italia Tappa 9: Cervia > Corno alle Scale reddit Giro d'Italia 2026'da 8. etab?n ilk 10'u. #giro109tr #giroditalia x.com Giro d'Italia 2026, la tappa di oggi: Cervia-Corno alle Scale. Un altro finale esplosivoPercorso, altimetria, difficoltà, salite e orari di passaggio della 9.a tappa del Giro d'Italia 2026: Cervia-Corno alle Scale ... sport.virgilio.it Giro d'Italia 2026, Narvaez vince l’8^ tappa. Eulalio resta in maglia rosaOttava tappa oggi, 16 maggio, per il Giro d’Italia 2026 di ciclismo. La frazione scatta da Chieti e arriva a Fermo, per un totale di 156 km. La maglia rosa è sulle spalle di Eulalio, mentre ieri la ta ... tg24.sky.it