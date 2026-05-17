Giovanni Birindelli nel ricordo del figlio | Porto con me i suoi insegnamenti Fiducia e senso di responsabilità

Un uomo ricorda il figlio, descrivendolo come una persona sempre sorridente e positiva, capace di infondere fiducia negli altri. Ha detto di portare con sé gli insegnamenti ricevuti, sottolineando il senso di responsabilità e la capacità di affrontare le difficoltà con lucidità. La sua testimonianza si focalizza sui tratti caratteriali del giovane e sul modo in cui questi aspetti hanno influenzato il suo modo di vedere le cose. La memoria si concentra sulle qualità umane e sul rapporto con il defunto.

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Empoli, 17 maggio 2026 – “Una persona sorridente, positiva, capace di trasmettere fiducia e affrontare ogni problema con lucidità”. Così Giulio Birindelli, amministratore delegato del Gruppo GMG S.p.A., ricorda il padre Giovanni, scomparso nelle scorse settimane all’età di 65 anni. Un ricordo che va oltre il ruolo imprenditoriale e restituisce l’immagine di un uomo che ha lasciato un segno profondo nelle persone, prima ancora che nel business. “Era attento ai collaboratori, dava grande importanza ai rapporti umani e alla relazione con clienti e partner. Credeva nella fiducia e nella responsabilità, e costruiva attorno a sé un ambiente in cui ognuno potesse esprimersi al meglio”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Giovanni Birindelli nel ricordo del figlio: “Porto con me i suoi insegnamenti. Fiducia e senso di responsabilità” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: La morte di Giovanni Birindelli: “Un uomo intelligente con senso dell’umorismo” Giovanni Birindelli trovato morto in un campo a San Miniato: lutto nel mondo dell’automotiveL'imprenditore, titolare di concessionarie Bmw a suo nome in tutta la Toscana, aveva 66. Morto l’imprenditore. Giovanni BirindelliMorto in un incidente mentre guidava un mezzo speciale a quattro ruote, tipo quad, in un terreno agricolo Giovanni Birindelli (nella foto), 66 anni, imprenditore di Vinci (Firenze), titolare di famosi ... lanazione.it È morto Giovanni Birindelli, tragico incidente in campagna. Aveva fondato la Gmg SpaIn base a quanto appreso, Birindelli è rimasto vittima di un tragico incidente mentre si trovava a bordo di un mezzo tipo quad nei pressi dell’agriturismo di sua proprietà, nelle campagne di San ... lanazione.it