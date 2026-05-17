Genoa-Milan le probabili formazioni di De Rossi e Allegri
Alle 12, il Milan affronta il Genoa in una partita che può influenzare significativamente il cammino stagionale della squadra. Entrambe le formazioni si preparano con alcune variazioni, con De Rossi e Allegri che hanno annunciato le probabili formazioni. La sfida si svolge allo stadio e rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, che cercano punti per migliorare la propria posizione in classifica. Le scelte dei mister sono state influenzate da infortuni e disponibilità dei giocatori, determinando le scelte finali in campo.
Alle 12 il Milan si gioca una parte cruciale della propria stagione nella sfida contro il Genoa: ecco le probabili formazioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
GENOA - MILAN FORMAZIONI PROBABILI E ANALISI TATTICA
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