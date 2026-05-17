Genoa-Milan le probabili formazioni di De Rossi e Allegri

Da gazzetta.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 12, il Milan affronta il Genoa in una partita che può influenzare significativamente il cammino stagionale della squadra. Entrambe le formazioni si preparano con alcune variazioni, con De Rossi e Allegri che hanno annunciato le probabili formazioni. La sfida si svolge allo stadio e rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, che cercano punti per migliorare la propria posizione in classifica. Le scelte dei mister sono state influenzate da infortuni e disponibilità dei giocatori, determinando le scelte finali in campo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Alle 12 il Milan si gioca una parte cruciale della propria stagione nella sfida contro il Genoa: ecco le probabili formazioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

genoa milan le probabili formazioni di de rossi e allegri
© Gazzetta.it - Genoa-Milan, le probabili formazioni di De Rossi e Allegri
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

GENOA - MILAN FORMAZIONI PROBABILI E ANALISI TATTICA

Video GENOA - MILAN FORMAZIONI PROBABILI E ANALISI TATTICA

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Probabili formazioni Inter-Genoa: le scelte di Chivu per dimenticare il Bodo, un’incognita per De Rossi

Leggi anche: Juventus-Genoa, le probabili formazioni: Spalletti pensa a Vlahovic dal 1?, dubbio in trequarti per De Rossi

genoa milan genoa milan le probabiliGenoa-Milan: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statisticheGenoa–Milan illumina la 37a giornata della Serie A 2025-26: appuntamento al Luigi Ferraris di Genova, domenica 17 maggio 2026 alle 12:00. Gara di prestigio con un Milan in piena corsa Champions, 4° ... sport.virgilio.it

genoa milan genoa milan le probabiliSerie A 2025-2026: Genoa-Milan, le probabili formazioniRossoblù e rossoneri in campo a Marassi alle 12 per la partita valida per la 37esima giornata di Serie A Appuntamento a Marassi alle 12 per la partita valida per la 37esima giornata di Serie A tra Gen ... sportal.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web